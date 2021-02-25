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Посол Канади до дня народження Лесі Українки виступила з її віршем українською мовою

Четвер, 25 лютого 2021, 10:45

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза до дня народження Лесі Українки зачитала її вірш "Contra spem spero!" українською, англійською та французькою.

Відео з її виступом опублікували ВВС Україна. 

Для запису посол одягла українську вишиванку й намисто.

Раніше посол Британії Мелінда Сіммонс поділилася, що творчість Лесі Українки, яка й сама володіла низкою мов, надихають її вчити українську

В Україні є своєрідний "клуб україномовних послів" - дипломатів, які почали вчити українську мову або навіть вільно говорять нею. Серед таких, зокрема, посол ЄС в Україні Матті Маасікас, рідною мовою якого є естонська.

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