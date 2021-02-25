Посол Канади до дня народження Лесі Українки виступила з її віршем українською мовою
Четвер, 25 лютого 2021, 10:45
Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза до дня народження Лесі Українки зачитала її вірш "Contra spem spero!" українською, англійською та французькою.
Відео з її виступом опублікували ВВС Україна.
Для запису посол одягла українську вишиванку й намисто.
Раніше посол Британії Мелінда Сіммонс поділилася, що творчість Лесі Українки, яка й сама володіла низкою мов, надихають її вчити українську.
В Україні є своєрідний "клуб україномовних послів" - дипломатів, які почали вчити українську мову або навіть вільно говорять нею. Серед таких, зокрема, посол ЄС в Україні Матті Маасікас, рідною мовою якого є естонська.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua