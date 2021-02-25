Посол Канады ко дню рождения Леси Украинки выступила с ее стихотворением на украинском

Посол Канады в Украине Лариса Галадза ко дню рождения Леси Украинки прочитала ее стихотворение "Contra spem spero!" на украинском, английском и французском языках.

Видео с ее выступлением опубликовало ВВС Украина.

Для записи посол надела украинскую вышиванку и бусы.

Ранее посол Великобритании Мелинда Симмонс поделилась, что творчество Леси Украинки, которая и сама владела рядом языков, вдохновляет ее учить украинский.

В Украине уже есть своеобразный "клуб украиноязычных послов" - дипломатов, которые начали учить украинский язык или даже свободно говорят на нем. Среди них, в частности, посол ЕС в Украине Матти Маасикас, родным языком которого является эстонский.