Посол Канады ко дню рождения Леси Украинки выступила с ее стихотворением на украинском
Четверг, 25 февраля 2021, 10:45
Посол Канады в Украине Лариса Галадза ко дню рождения Леси Украинки прочитала ее стихотворение "Contra spem spero!" на украинском, английском и французском языках.
Видео с ее выступлением опубликовало ВВС Украина.
Для записи посол надела украинскую вышиванку и бусы.
Ранее посол Великобритании Мелинда Симмонс поделилась, что творчество Леси Украинки, которая и сама владела рядом языков, вдохновляет ее учить украинский.
В Украине уже есть своеобразный "клуб украиноязычных послов" - дипломатов, которые начали учить украинский язык или даже свободно говорят на нем. Среди них, в частности, посол ЕС в Украине Матти Маасикас, родным языком которого является эстонский.
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