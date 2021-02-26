Канцлер Австрії обговорив з Путіним можливість поставок російської вакцини

Канцлер Австрії Себастьян Курц в телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним обговорив можливість поставок російської вакцини "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

"Курц і Путін говорили про можливі поставки "Спутник V" після її схвалення Європейським агентством з лікарських засобів (EMA)", - сказав представник канцлера.

Він залишив без відповіді питання про те, чи обговорювалися терміни для будь-яких поставок російської вакцини.

У короткій заяві на сайті Кремля також йдеться про "можливості поставок до Австрії російської вакцини "Спутник V", а також налагодження її спільного виробництва".

У будь-якому випадку, доступність "Спутника V" в даний час обмежена: російські ЗМІ недавно заявили, що виробництво скоро буде збільшено до 6 мільйонів доз на місяць.

На початку лютого Курц заявляв, що обговорення вакцини повинно вестися "без геополітичних табу".

Напередодні Курц виступив з ідеєю видавати "зелені паспорти" для людей, вакцинованих від коронавірусу.

Минулого тижня уряд Словаччини почав обговорення питання щодо купівлі та використання російської вакцини.

Раніше повідомлялося, що Хорватія готується найближчими тижнями придбати від 1 мільйона доз російської вакцини "Спутник V", не чекаючи дозволу від європейського регулятора.

На цей час серед країн-членів ЄС "Спутник V" використовує тільки Угорщина, а на Балканах російську вакцину почали застосовувати Сербія та Чорногорія.