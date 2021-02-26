Канцлер Австрии обсудил с Путиным возможность поставок российской вакцины

Канцлер Австрии Себастьян Курц в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил возможность поставок российской вакцины "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

"Курц и Путин говорили о возможных поставках "Спутник V" после одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA)", - сказал представитель канцлера.

Он оставил без ответа вопрос о том, обсуждались ли сроки для каких-либо поставок российской вакцины.

В кратком заявлении на сайте Кремля также говорится о "возможности поставок в Австрию российской вакцины "Спутник V", а также налаживания ее совместного производства".

В любом случае, доступность "Спутника V" в настоящее время ограничена: российские СМИ недавно заявили, что производство скоро будет увеличено до 6 миллионов доз в месяц.

В начале февраля Курц заявлял, что обсуждение вакцины должно вестись "без геополитических табу".

На прошлой неделе правительство Словакии начало обсуждение вопроса о покупке и использовании российской вакцины.

Ранее сообщалось, что Хорватия готовится в ближайшие недели приобрести от 1 миллиона доз российской вакцины "Спутник V", не дожидаясь разрешения от европейского регулятора.

В настоящее время среди стран-членов ЕС "Спутник V" использует только Венгрия, а на Балканах российскую вакцину начали применять Сербия и Черногория.