Британия отозвала лицензию у китайского телеканала из-за связи с Коммунистической партией

Британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN, вещающего на английском языке, из-за его связи с Коммунистической партией Китая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте регулятора.

"Ofcom сегодня отозвал лицензию CGTN на вещание в Великобритании после того, как расследование пришло к выводу, что лицензия незаконно принадлежит Star China Media Limited", - говорится в заявлении.

Расследование пришло к выводу, что владелец лицензии Star China Media Limited не контролирует редакционную политику CGTN, что является нарушением британского законодательства.

"Мы также не можем одобрить заявку на передачу лицензии China Global Television Network Corporation, потому что в итоге она контролируется Коммунистической партией Китая, что запрещено законодательством Великобритании о вещании. Мы предоставили CGTN множество возможностей для соблюдения требований, но этого не произошло", - отметил регулятор.

В заявлении напоминается, что в 2020 году CGTN нарушил кодекс вещания Ofcom без сохранения надлежащей беспристрастности в освещении протестов в Гонконге, а также были обнаружены серьезные нарушения справедливости и конфиденциальности.

Из-за серьезности этих нарушений Ofcom предупредил телеканал о возможности введения санкций.

Как известно, вечером 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK, которые считают связанными с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Европейский Союз отреагировал, заявив, что Украина имеет законное право бороться с дезинформацией, но в то же время у этой борьбы есть определенные рамки.

Посольство Соединенных Штатов в Киеве заявило о поддержке санкций СНБО против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK.

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