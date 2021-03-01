Іспанія продовжила обмеження на в'їзд з-за меж ЄС до 31 березня

Іспанія до 31 березня продовжила обмеження на необов'язкові поїздки з країн, що не входять до ЄС та Шенгенської зони.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

Обмеження мали закінчитися 28 лютого, але були продовжені до кінця березня для стримування поширення коронавірусу.

Однак дозволені подорожі з деяких країн з низьким рівнем зараження, зокрема з Австралії, Нової Зеландії, Руанди, Сінгапуру, Південної Кореї, Таїланду, Китаю та регіонів Гонконгу та Макао.

Список, який вперше був розроблений 30 червня, неодноразово оновлювався. 28 січня зі списку була виключена Японія.

Уряд Іспанії також продовжив обмеження на польоти з Великобританії, Південної Африки та Бразилії до 16 березня через нові штами коронавірусу в цих країнах.

Нагадаємо, Республіка Кіпр не відкрила в’їзд для українських туристів з 1 березня попри те, що такі плани анонсувалися у січні.

Водночас, громадяни України, які подорожують літаком, з 1 березня зможуть відвідувати Грузію за наявності негативного результату ПЛР-тесту.

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