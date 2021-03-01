Испания продлила ограничения на въезд из-за пределов ЕС до 31 марта

Испания до 31 марта продлила ограничение на необязательные поездки из стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Ограничения должны были закончиться 28 февраля, но были продлены до конца марта для сдерживания распространения коронавируса.

Однако разрешены путешествия из некоторых стран с низким уровнем заражения, в частности из Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, Китая и регионов Гонконге и Макао.

Список, который впервые был разработан 30 июня, неоднократно обновлялся. 28 января из списка была исключена Япония.

Правительство Испании также продолжило ограничения на полеты из Великобритании, Южной Африки и Бразилии до 16 марта из-за новых штаммов коронавируса в этих странах.

Напомним, Республика Кипр не открыла въезд для украинских туристов с 1 марта несмотря на то, что такие планы были анонсированы в январе.

В то же время граждане Украины, которые путешествуют самолетом, с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

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