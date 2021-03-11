Прем'єрка Данії сподівається на літо з концертами й фестивалями

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен сподівається, що завдяки вакцинації країна може розраховувати на літо з концертами й фестивалями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

"Я вірю, що влітку Данія зможе майже повністю повернутися до нормального життя. Я наважуюся казати про це, за умови, що данці продовжать тестуватися і вакцинуватися", - зазначила Метте Фредеріксен під час візиту до однієї з лікарень.

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Цього ж дня у телеефірі вона сказала, що бачить вже у близькій перспективі відновлення культурного життя.

"Я вірю, що вже у близькій перспективі ми зможемо знову прийти послухати концерт, що знову будуть фестивалі, де ми зможемо знаходитися поруч з іншими людьми, що культурне життя відновиться", - сказала вона.

У Данії після "піку" осінньої хвилі епідемії, коли реєстрували і по 4 тисячі заражень, показники поступово знизилися і вже більше місяця лише зрідка досягають 500-600 випадків за добу.

За даними Європейського центру контролю й попередження захворювань, Данія - одна з лідерів у ЄС за темпами вакцинації.

Втім, тепер вакцинаційна кампанія опиняється під питанням у зв'язку з призупиненням використання вакцини AstraZeneca - після кількох випадків ускладнення у щеплених пацієнтів. Поки не доведено, що вони спричинені саме вакцинацією.