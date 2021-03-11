Премьер Дании надеется на лето с концертами и фестивалями
Премьер Дании Метте Фредериксен надеется, что благодаря вакцинации страна может рассчитывать на лето с концертами и фестивалями.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.
"Я верю, что летом Дания сможет почти полностью вернуться к нормальной жизни. Я решаюсь говорить об этом, при условии, что датчане продолжат тестироваться и вакцинироваться", - отметила Метте Фредериксен во время визита в одну из больниц.
В этот же день в телеэфире она сказала, что видит уже в близкой перспективе восстановление культурной жизни.
"Я верю, что уже в ближайшей перспективе мы сможем снова прийти послушать концерт, снова будут фестивали, где мы сможем находиться рядом с другими людьми, что культурная жизнь восстановится", - сказала она.
В Дании после пика осенней волны эпидемии, когда регистрировали и по 4000 заражений, показатели постепенно снизились и уже больше месяца лишь изредка достигают 500-600 случаев в день.
По данным Европейского центра контроля и предупреждения заболеваний, Дания - одна из лидеров в ЕС по темпам вакцинации.
Впрочем, теперь прививочная кампания оказывается под вопросом в связи с приостановлением использования вакцины AstraZeneca - после нескольких случаев осложнения у привитых пациентов. Пока не доказано, что они вызваны именно вакцинацией.