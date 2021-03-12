Болгария остановила прививки вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Болгарии приказал приостановить иммунизацию населения вакциной AstraZeneca до тех пор, пока Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не развеет все сомнения относительно безопасности препарата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinite.bg.

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Болгарский премьер принял такое решение после того, как несколько других европейских стран либо приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в качестве меры предосторожности, либо запретили использование определенной партии после образования тромбов у некоторых людей, которые получили укол.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцину AstraZeneca против коронавируса можно продолжать использовать, в то время как ведется расследование случаев образования тромбов, которые побудили несколько европейских стран приостановить использование вакцины.

EMA сообщила, что количество случаев тромбоэмболических ситуаций среди вакцинированных людей - не больше, чем среди населения в целом.

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На 10 марта 2021 года поступили 30 сообщений о тромбоэмболических ситуациях среди около 5 млн человек привитых вакциной AstraZeneca в странах Европейской экономической зоны

Ранее Австрия, а следом за ней Эстония приостановили использование одной партии вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности, пока не будут расследованы случаи смерти одного человека и заболевания другого.

Регулятор ЕС пришел к выводу, что вакцина не была причиной смерти привитой женщины.