Премьер Литвы: у вакцинированных людей пока не может быть привилегий

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что у вакцинированных людей не может быть никаких привилегий, пока кампания иммунизации не получила массового характера

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Чтобы это стало возможным, сама вакцинация должна продвинуться далеко вперед. Я не сомневаюсь, что сейчас многие хотят сделать прививку, если будет достаточно вакцины. Пока государство не может предоставить такую ​​возможность, поэтому и больших привилегий обещать никто не может", - сказала премьер, вспомнив, что больше вакцин Литва может получить во втором квартале этого года.

Шимоните также сказала, что не стоит говорить о "зеленом паспорте" как о документе, который появится в ближайшее время.

"Совет ЕС обсудил пока только принципы этого документа, до осуществления проекта еще немало работы... Когда он сможет действовать - пока сложно сказать", - сказала Шимоните.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в марте хочет представить предложение по "цифровому зеленому паспорту" для людей, которым была сделана прививка от коронавируса.

На саммите ЕС лидеры согласовали общий подход к внедрению к лету сертификата вакцинации, который будет действовать во всей Европе, и поручили Европейской комиссии техническую разработку.

Как известно, Республика Кипр не открыла въезд для украинских туристов с 1 марта несмотря на то, что такие планы анонсировались в январе.

В то же время граждане Украины, которые путешествуют самолетом, с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

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