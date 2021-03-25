Швейцарія готує "паспорт вакцинації" до літа

Швейцарська влада заявила, що планує до літа створити сертифікат для вакцинованих від коронавірусу громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Як і низка інших країн, Швейцарія також заявила в середу, що планує випустити сертифікат для подорожей, щоб допомогти вакцинованим проти коронавірусу більш вільно пересуватися.

"Ми націлені на літо", - заявила журналістам керівник цільової групи щодо коронавірусу Енн Леві, додавши, що це "складне завдання, але реалістична мета".

За її словами, документ буде захищений і визнаний на міжнародному рівні. За її словами, Берн координує роботу над сертифікатом з сусіднім Європейським Союзом.

Поки що менш ніж пів мільйона осіб повністю вакциновані у Швейцарії, але органи охорони здоров'я заявили, що вони очікують у найближчі місяці запропонувати щеплення всім жителям, які захочуть їх зробити.

У Швейцарії з населенням 8,6 мільйона осіб на сьогодні зареєстровано близько 585 500 випадків коронавірусу і близько 9 500 смертей.

Нагадаємо, найбільша фракція Європарламенту - Європейської народної партії - закликала Європарламент якнайшвидше схвалити стандартизований сертифікат вакцинації.

17 березня Єврокомісія презентувала проєкт "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate), які мають спростити вільне пересування у межах блоку.