Швейцарія готує "паспорт вакцинації" до літа
Швейцарська влада заявила, що планує до літа створити сертифікат для вакцинованих від коронавірусу громадян.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Як і низка інших країн, Швейцарія також заявила в середу, що планує випустити сертифікат для подорожей, щоб допомогти вакцинованим проти коронавірусу більш вільно пересуватися.
"Ми націлені на літо", - заявила журналістам керівник цільової групи щодо коронавірусу Енн Леві, додавши, що це "складне завдання, але реалістична мета".
За її словами, документ буде захищений і визнаний на міжнародному рівні. За її словами, Берн координує роботу над сертифікатом з сусіднім Європейським Союзом.
Поки що менш ніж пів мільйона осіб повністю вакциновані у Швейцарії, але органи охорони здоров'я заявили, що вони очікують у найближчі місяці запропонувати щеплення всім жителям, які захочуть їх зробити.
У Швейцарії з населенням 8,6 мільйона осіб на сьогодні зареєстровано близько 585 500 випадків коронавірусу і близько 9 500 смертей.
Нагадаємо, найбільша фракція Європарламенту - Європейської народної партії - закликала Європарламент якнайшвидше схвалити стандартизований сертифікат вакцинації.
17 березня Єврокомісія презентувала проєкт "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate), які мають спростити вільне пересування у межах блоку.