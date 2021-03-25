Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Госдепе США назвали ожидания Вашингтона от Украины

34 000 за сутки: в Польше второй день подряд - рекорд заражений

Киркоров через суд пытается отменить запрет въезда в Литву

Боррель и Блинкен обсудили, как вместе противодействовать вызовам, которые создает Кремль






Швейцария готовит "паспорт вакцинации" до лета

Четверг, 25 марта 2021, 10:14

Швейцарские власти заявили, что планируют к лету создать сертификат для вакцинированных от коронавируса граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Как и ряд других стран, Швейцария также заявила в среду, что планирует выпустить сертификат для путешествий, чтобы помочь вакцинированным против коронавируса более свободно передвигаться.

Читайте также
Австрия планирует запустить "паспорт вакцинации" с апреля

"Мы нацелены на лето", - заявила журналистам руководитель целевой группы по коронавирусу Энн Леви, добавив, что это "сложная задача, но реалистичная цель".

По ее словам, документ будет защищен и признан на международном уровне. По ее словам, Берн координирует работу над сертификатом с соседним Европейским Союзом.

Пока менее полумиллиона человек полностью вакцинированы в Швейцарии, но органы здравоохранения заявили, что они ожидают в ближайшие месяцы предложить прививки всем жителям, которые захотят их сделать.

В Швейцарии с населением 8,6 миллиона человек сегодня зарегистрировано около 585 500 случаев коронавируса и около 9500 смертей.

Напомним, крупнейшая фракция Европарламента - Европейской народной партии - призвала Европарламент быстрее одобрить стандартизированный сертификат вакцинации.

17 марта Еврокомиссия представила проект "цифровых зеленых сертификатов" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Швейцария Коронавирус Туризм
powered by lun.ua