Німеччина попросила Польщу з розумінням поставитись до суворих правил в'їзду

Координатор німецького уряду з питань Польщі і прем'єр Бранденбурга Дітмар Войдке попросив Варшаву з розумінням поставитись до суворіших умов в'їзду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

"Ми прагнемо до балансу між охороною здоров'я та практичними правилами прикордонного руху. Вжиті заходи обумовлені поточною ситуацією", - сказав Войдке після відеоконференції з координатором щодо Німеччини з польського боку Бартошем Гродецьким.

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Федеральний уряд Німеччини класифікував Польщу як зону з високим рівнем захворюваності через різке збільшення числа інфекцій.

З 21 березня в'їзд із Польщі до Німеччини дозволений тільки при негативному результаті тесту на коронавірус.

Пасажири з Польщі скаржилися на труднощі, викликані зобов'язанням пройти тестування.

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Країни і регіони, в яких число нових випадків інфікування на 100 000 жителів перевищує 200 за один тиждень, у Німеччині належать до категорії районів з високою захворюваністю.

Раніше в уряді Чехії закликали Німеччину переглянути суворі правила в’їзду в країну, внаслідок яких цього тижня на кордоні спостерігалися великі черги.