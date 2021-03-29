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Германия попросила Польшу с пониманием отнестись к строгим правилам въезда

Понедельник, 29 марта 2021, 18:21

Координатор немецкого правительства по вопросам Польши и премьер Бранденбурга Дитмар Войдке попросил Варшаву с пониманием отнестись к суровым условиям въезда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

"Мы стремимся к балансу между здравоохранением и практическими правилами пограничного движения. Принятые меры обусловлены текущей ситуацией", - сказал Войдке после видеоконференции с координатором по Германии с польской стороны Бартошем Гродецким.

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Федеральное правительство Германии классифицировало Польшу как зону с высоким уровнем заболеваемости из-за резкого увеличения числа инфекций.

С 21 марта въезд из Польши в Германию разрешен только при отрицательном результате теста на коронавирус.

Пассажиры из Польши жаловались на трудности, вызванные обязательством пройти тестирование.

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Страны и регионы, в которых число новых случаев инфицирования на 100 000 жителей превышает 200 за одну неделю, в Германии относятся к категории районов с высокой заболеваемостью.

Ранее в правительстве Чехии призвали Германию пересмотреть строгие правила въезда в страну, в результате которых на этой неделе на границе наблюдались большие очереди.

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