В Германии 5% населения получили первую дозу вакцины от коронавируса

Первую дозу вакцины от коронавируса получили около 5% людей в Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным Министерства здравоохранения, на протяжении последних в Германии использовано около 180 000 доз вакцин от коронавируса.

В ведомстве отметили, что в настоящее время полностью вакцинированы 2,6% населения - эти люди получили по две дозы вакцин от коронавируса.

На данном этапа в Германии вакцинируют тех, кто находится в группах риска - лиц старше 80 лет и медицинский персонал. Частично уже делают прививки учителям, воспитателям, а также полицейским.

Среди вакцин, которые используют для прививок в Германии, лидером по количеству использованных доз вакцина BioNTech/Pfizer. По состоянию на 1 марта использовано 5,7 миллиона доз этой вакцины.

Второй по популярности является вакцина AstraZeneca, которой было использовано более 514 000 доз. На третьем месте вакцина американской компании Moderna – 180 000 использованных доз.

Ранее правительство Германии заявил, что не сделает вакцину AstraZeneca доступной для всех жителей страны, хотя большое количество доз остаются в основном неиспользованным через скептицизм относительно препарата.

Во Франции и Германии накапливаются неиспользованные запасы вакцины AstraZeneca из-за нежелания людей делать прививки этим препаратом.

Ранее в правительстве Германии заявили, что планируют предлагать вакцину AstraZeneca ключевым госслужащим, чтобы повысить доверие к ней.

Последние опросы показывают, что 34% немцев не планируют делать прививки от коронавируса.