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Половина медиків Молдови отримали першу дозу вакцини від коронавірусу

Вівторок, 30 березня 2021, 14:39

У Молдові першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 52% медиків.

Про це повідомило Нацагентство громадського здоров'я країни, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Станом на ранок 30 березня в Молдові від коронавірусу вакцинували 38 тисяч осіб. Більшість вакцинованих - працівники лікарень, поліклінік і бригад швидкої допомоги.

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У 870 вакцинованих виникли легкі побічні ефекти. Важких побічних реакцій не виявлено.

В агентстві уточнили, що вже використали 80% наявних в країні доз вакцин.

Влада Молдови планує провести вакцинацію у три етапи. За перші два місяці вакцинації планують зробити щеплення 70 тисячам медичних і соціальних працівників.

На другому етапі, протягом наступних чотирьох місяців, щеплення отримають люди, старші 60 років, люди з хронічними захворюваннями, педагоги, співробітники правоохоронних органів, військові та працівники в'язниць. Це, за підрахунками МОЗ, близько 733 тисяч людей.

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Третій етап, на якому будуть вакцинувати все інше населення, триватиме до тих пір, поки в Молдові не сформується колективний імунітет.

Вакцинація у Молдові почалася 2 березня. Свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії.

Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу COVAX, а невдовзі - перша партія BioNTech-Pfizer, також через COVAX. 

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Молдова Коронавірус Вакцини
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