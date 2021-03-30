Половина медиків Молдови отримали першу дозу вакцини від коронавірусу

У Молдові першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 52% медиків.

Про це повідомило Нацагентство громадського здоров'я країни, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Станом на ранок 30 березня в Молдові від коронавірусу вакцинували 38 тисяч осіб. Більшість вакцинованих - працівники лікарень, поліклінік і бригад швидкої допомоги.

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У 870 вакцинованих виникли легкі побічні ефекти. Важких побічних реакцій не виявлено.

В агентстві уточнили, що вже використали 80% наявних в країні доз вакцин.

Влада Молдови планує провести вакцинацію у три етапи. За перші два місяці вакцинації планують зробити щеплення 70 тисячам медичних і соціальних працівників.

На другому етапі, протягом наступних чотирьох місяців, щеплення отримають люди, старші 60 років, люди з хронічними захворюваннями, педагоги, співробітники правоохоронних органів, військові та працівники в'язниць. Це, за підрахунками МОЗ, близько 733 тисяч людей.

Третій етап, на якому будуть вакцинувати все інше населення, триватиме до тих пір, поки в Молдові не сформується колективний імунітет.

Вакцинація у Молдові почалася 2 березня. Свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії.

Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу COVAX, а невдовзі - перша партія BioNTech-Pfizer, також через COVAX.