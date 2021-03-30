Молдова получит 100 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech через COVAX

Молдова получит 100 620 доз вакцины Pfizer/BioNTech через платформу COVAX до конца июля.

Об этом сообщила президент страны Майя Санду, пишет "Европейская правда".

"Я получила очень хорошие новости. Республике Молдова было выделено 100 620 доз вакцины Pfizer/BioNTech через платформу COVAX, которые поступят в страну до конца июня.

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Я рада, что представители Pfizer так быстро ответили на наш запрос о доступе к этой вакцины. Мы благодарны странам, которые вносят свой вклад в платформу COVAX и помогают нам ускорить процесс вакцинации граждан", - сообщила Санду на своей Facebook-странице.

Санду отметила, что в первую очередь вакцина предназначена для медработников и граждан, входящих в группы риска, а также преподавателей и пожилых людей.

"Недопустимо, чтобы люди прививались вне очереди, а врачи и другие незащищенные граждане оставались в опасности", - заявила Санду.

Она добавила, что будет настаивать на более жестком контроле вакцинации.

Вакцинация в Молдове началась 2 марта. Свои первые вакцины компании AstraZeneca Молдова получила с помощью Румынии.

Позже поступила первая партия AstraZeneca через платформу COVAX, а вскоре - первая партия BioNTech/Pfizer, также через COVAX.