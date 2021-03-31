Пес Байдена снова укусил человека в Белом доме

Собака президента США Джо Байдена по кличке Мейджор снова укусил человека, пострадавшего пришлось осматривать медикам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В инциденте, который произошел на Южной лужайке Белого дома в понедельник днем, пострадал сотрудник Службы национальных парков.

Работник находился на рабочем месте, когда произошел инцидент.

Пресс-секретарь первой леди Джилл Байден Майкл ЛаРоза заявил, что Мейджор "все еще адаптируется к своему новому окружению".

"Да, Мейджор укусил кого-то на прогулке. Для осторожности єтого человека осмотрела медицинская служба Белого дома, после чего он вернулся к работе", - добавил пресс-секретарь.

По информации Белого дома, 3-летняя немецкая овчарка Мейджор, которого Байден взял из приюта в 2018 году, прошла обучение в течение последних двух недель после другого инцидента с укусом в начале марта.

У президента США и первой леди - две немецкие овчарки, Чемп и Мейджор. Они переехали в Белый дом в январе, менее чем через неделю после инаугурации Байдена.