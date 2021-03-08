Германия с 8 марта ослабила коронавирусные ограничения

В Германии с понедельника снова открылись книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Остальные магазинов, за исключением продовольственных и аптек, а также гостиницы, рестораны и другие заведения пока останутся закрытыми.

С понедельника смягчены ограничения на контакты и разрешены встречи до пяти человек из двух домохозяйств, не считая детей до 14 лет.

Дальнейшее ограниченное возобновление деятельности будет разрешено в регионах, где семидневная заболеваемость не превышает 100 новых заражений на 100 000 человек.

За последние 7 дней в расчете на 100 000 населения зарегистрировано 68 случаев. 22 декабря 2020 этот показатель достигал наивысшего значения - 197,6.

Следующие шаги зависят от того, что семидневная заболеваемость не ухудшится в течение 14 дней. Тогда откроются рестораны на открытом воздухе, кинотеатры и театры. Также будет разрешен бесконтактный спорт в помещении и контактный спорт на открытом воздухе.

Ранее правительство Германии заявило, что не сделает вакцину AstraZeneca доступной для всех жителей страны, хотя большое количество доз остаются в основном неиспользованным через скептицизм относительно препарата.

Во Франции и Германии накапливаются неиспользованные запасы вакцины AstraZeneca из-за нежелания людей делать прививки этим препаратом.