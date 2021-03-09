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В Британии наименьшее количество случаев коронавируса в сутки с конца сентября

Вторник, 9 марта 2021, 12:22

Количество новых случаев заболевания COVID-19, зафиксированных в Великобритании, снизилась в понедельник до самого низкого показателя с конца сентября прошлого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

За сутки было подтверждено 4712 новых случаев коронавируса, по сравнению с 5177 в воскресенье, и это был самый низкий показатель с 28 сентября.

Цифры также показали 65 новых смертей в течение 28 дней после положительного теста на COVID-19, что является наименьшим показателем с 12 октября.

Британское правительство заявило, что по состоянию на воскресенье 22 377 255 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса, что составляет более 33% населения.

На прошлой неделе стало известно, что британский регулятор не будет требовать масштабных клинических исследований и согласования с нуля для модифицированных вакцин от коронавируса, адаптированных к новым штаммам - если в будущем в этом будет необходимость.

Также стало известно, что Великобритания получит 10 млн доз вакцины AstraZeneca, произведенных Институтом сыворотки крови Индии (SII).

Напомним, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что вакцины Covishield и Oxford-AstraZeneca идентичны, а отличаются названиями только из-за расположения производителей.

Как известно, Украина получила 500 000 доз вакцины Covishield и начала первый этап вакцинации.

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