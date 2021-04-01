В Британии только 40% людей изолировались, имея симптомы коронавируса

В Британии лишь около 40% людей изолировались, имея симптомы коронавируса, и лишь каждый пятый при этом сходил на тест.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SkyNews, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Агентством общественного здоровья и Королевским колледжем Лондона.

Опрос проводился онлайн среди респондентов в возрасте от 16 лет, проживающих в Великобритании - всего 53 880 человек. Это сборные данные за несколько волн опросов, проводившихся в течение последнего года. Каждая из них охватывала около 2000 участников.

От волны к волне результаты опросов почти не менялись.

Лишь 52% опрошенных смогли четко назвать главные симптомы коронавирусной болезни - кашель, высокая температура, потеря обоняния или вкуса. При этом с течением времени этот показатель не изменился, несмотря на многочисленные информационные кампании.

Только 43% людей придерживались самоизоляции, имея симптомы коронавируса, и лишь 18% опрошенных сходили сдать тест.

Причиной несоблюдения самоизоляции люди чаще всего называли необходимость идти на работу или выйти в магазин за продуктами, также получение медицинской помощи или заботы о близком человеке.

По этим причинам официально только получение медицинской помощи считается веским основанием для возбуждения самоизоляции.

Среди тех, кто зачастую не придерживался строгой самоизоляции - преимущественно мужчины, преимущественно молодежь, люди с низким уровнем доходов, работники критической инфраструктуры и рабочих профессий.

"С такими низкими показателями распознавания симптомов, тестирования и полной самоизоляции, эффективность действующей в Великобритании системы тестирования-отслеживания-изоляции остается ограниченной", - отмечают авторы исследования.

Отметим, в последнее время эпидемическая ситуация в Британии стабильно улучшается - в отличие от большинства стран Европы.

После пика осенне-зимней волны эпидемии прирост заражений продолжает спадать. С начала марта показатели в основном были меньше 6000 случаев.

В этот понедельник в Лондоне впервые за полгода не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса.

По крайней мере первой дозой вакцины от коронавируса привиты уже более 30 млн британцев.

С 29 марта в стране начался второй этап отмены коронавирусных ограничений. Среди прочего, позволяют встречи на улице группами до шести человек, открывают теннисные корты и поля для гольфа.