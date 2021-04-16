Данія пришвидшено послаблює карантин на тлі сповільнення епідемії

Данія пришвидшила свій план послаблення коронавірусних обмежень на тлі стабілізації рівня заражень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У п’ятницю вранці домовленості послабити карантин на кілька тижнів раніше, ніж планувалося, досягли уряд та більшість у парламенті.

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Відповідно до угоди, барам та ресторанам знову буде дозволено приймати відвідувачів всередині, а деяким футбольним фанатам знову можна буде прийти на трибуни з 21 квітня.

В рамках угоди ліміт на публічні зібрання на відкритому повітрі також буде підвищений з 10 до 50 осіб з 21 квітня.

Данія уникла третьої хвилі епідемії COVID-19 після введення широких карантинних заходів в грудні. Вони дозволили значно сповільнити епідемію до 500-700 нових щоденних інфекцій у порівнянні з кількома тисячами в грудні.

Раніше Данія почала запроваджувати новий COVID-сертифікат для відвідування громадських місць, ставши однією з перших країн Європи, яка пішла на такий крок.