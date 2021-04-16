Дания ускоренно ослабляет карантин на фоне замедления эпидемии
Дания ускорила свой план ослабления коронавирусных ограничений на фоне стабилизации уровня заражений.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.
В пятницу утром договоренности ослабить карантин на несколько недель раньше, чем планировалось, достигли правительство и большинство в парламенте.
В соответствии с соглашением, барам и ресторанам снова будет разрешено принимать посетителей внутри, а некоторым футбольным фанатам снова можно будет прийти на трибуны с 21 апреля.
В рамках соглашения лимит на публичные собрания на открытом воздухе также будет повышен с 10 до 50 человек с 21 апреля.
Дания избежала третьей волны эпидемии COVID-19 после введения широких карантинных мероприятий в декабре. Они позволили значительно замедлить эпидемию до 500-700 новых ежедневных инфекций по сравнению с несколькими тысячами в декабре.
Ранее Дания начала вводить новый COVID-сертификат для посещения общественных мест, став одной из первых стран, которая пошла на такой шаг.