Дания ускоренно ослабляет карантин на фоне замедления эпидемии

Дания ускорила свой план ослабления коронавирусных ограничений на фоне стабилизации уровня заражений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В пятницу утром договоренности ослабить карантин на несколько недель раньше, чем планировалось, достигли правительство и большинство в парламенте.

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В соответствии с соглашением, барам и ресторанам снова будет разрешено принимать посетителей внутри, а некоторым футбольным фанатам снова можно будет прийти на трибуны с 21 апреля.

В рамках соглашения лимит на публичные собрания на открытом воздухе также будет повышен с 10 до 50 человек с 21 апреля.

Дания избежала третьей волны эпидемии COVID-19 после введения широких карантинных мероприятий в декабре. Они позволили значительно замедлить эпидемию до 500-700 новых ежедневных инфекций по сравнению с несколькими тысячами в декабре.

Ранее Дания начала вводить новый COVID-сертификат для посещения общественных мест, став одной из первых стран, которая пошла на такой шаг.