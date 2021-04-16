"Ситуация серьезная": венгерские врачи просят Орбана не открывать школы

Президент Венгерского союза врачей (MOSZ) написал открытое письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, в котором просил его отложить открытие школ, запланированное на следующую неделю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В среду Виктор Орбан объявил, что летние площадки баров и ресторанов снова откроются, как только количество введенных доз вакцин достигнет 3,5 миллиона - в этот день она составляла около 3,05 миллиона. Детские сады и начальные школы до 4-го класса откроются 19 апреля, а старшие ученики вернутся в школы позже, анонсировал премьер.

Между тем в Венгрии по состоянию на 15 апреля зафиксирован самый высокий уровень смертности от коронавируса за последние семь дней.

"По мнению экспертов-эпидемиологов, врачей и медицинских работников, работающих у постели больного, серьезная эпидемическая ситуация не позволяет еще больше ослабить ограничения", - считают в MOSZ. В союзе подчеркнули, что в среде маленьких детей практически невозможно следить за дистанционными и гигиеническими мероприятиями.

Союз добавил, что британский вариант коронавируса, который в настоящее время наиболее распространен в Венгрии, может быть опасным и для детей.

6 апреля Орбан анонсировал выход страны из жесткого карантина в связи с тем, что прививки от коронавируса получили четверть взрослого населения - 2,5 млн граждан.