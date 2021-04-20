Прем’єр Чехії вибачився за слова, що не вважає держтероризмом вибухи на складах

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш вибачився за те, що в понеділок після засідання уряду назвав причетність російської спецслужби ГРУ до вибухів на складах у Врбетицях "атакою на майно".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

Бабіш у понеділок заявив, що не вважає актом державного тероризму вибухи, організовані російськими агентами, але така діяльність у Чехії в будь-якому разі є абсолютно неприйнятною. Його слова майже одразу процитували російські ЗМІ.

"Я використав слово майно замість матеріалів. Слово було невдалим, я прошу вибачення за це. Тоді ми це просто не помітили. Я шкодую про це", - сказав Бабіш у вівторок.

Але суть, за його словами, полягає в тому, що уряд реагував швидко.

Раніше болгарський торговець зброєю Еміліан Гебрев офіційно заперечив будь-який зв'язок з вибухами на військових складах в Чехії, а також інформацію, що він продавав зброю для України.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

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