Прем’єр Чехії не вважає "актом держтероризму" вибухи, через які вислали дипломатів РФ

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що не вважає актом державного тероризму вибухи, організовані російськими агентами, але така діяльність у Чехії в будь-якому разі є абсолютно неприйнятною.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на IDNES, про це він сказав увечері 19 квітня після зустрічі уряду.

"Хочу сказати, що це не було актом державного тероризму", - зазначив Бабіш, пояснивши позицію тим, що Росія атакувала не Чехію, а майно, що належало болгарському торговцю зброєю. Він додав, що діяльність агентів ГРУ все одно була неприйнятною.

"Ми робимо усе можливе, щоб заспокоїти ситуацію. Але ми є суверенною державою, і це просто неприйнятно, щоб іноземні агенти здійснювали такі операції на нашій території. Докази, які ми отримали, дуже чіткі", - заявив Бабіш.

Бабіш повідомив також, що повний звіт щодо цих подій поки не може бути опублікованим, тому що розслідування ще не завершилося.

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Прем’єр зазначив, що Чехія готує відповідь на вислання Росією 20 співробітників посольства Чехії в РФ.

Заява Бабіша про те, що він не вважає інцидент "актом державного тероризму" викликала критику опозиції.

"Отже, за словами прем’єра, це не було терористичною атакою проти Чехії? То це як? Кілька російських агентів поїхали у подорож і випадково забули бомбу на нашому військовому складі?", - відреагував лідер Народної партії KDU-ČSL Маріан Юречка.

"Промова Бабіша на брифінгу - це цілковитий скандал… Не вистачало лише вибачитися за те, що у Врбетіце був цей військовий склад. Такий прем’єр має піти", - заявила лідерка партії TOP 09 Маркета Пекарова Адамова.

"Агенти іноземної держави потрапили до будівлі, що належить держкомпанії суверенної держави і таємно встановили там вибухові пристрої. Двоє наших громадян загинули, було завдано великих збитків. Це явно акт держтероризму проти Чехії, і не має значення, де це повинно було вибухнути", - заявив колишній депутат Мірослав Калусек.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, напередодні увечері вони покинули країну.

У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

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