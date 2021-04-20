Премьер Чехии извинился за слова, что не считает гостерроризмом взрывы на складах

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш извинился за то, что в понедельник после заседания правительства назвал причастность российской спецслужбы ГРУ к взрывам на складах во Врбетицях "атакой на имущество".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Бабиш в понедельник заявил, что не считает актом государственного терроризма взрывы, организованные российскими агентами, но такая деятельность в Чехии в любом случае совершенно неприемлема. Его слова почти сразу процитировали российские СМИ.

"Я использовал слово имущество вместо материалов. Слово было неудачным, я прошу прощения за это. Тогда мы это просто не заметили. Я сожалею об этом", - сказал Бабиш во вторник.

Но суть, по его словам, заключается в том, что правительство реагировало быстро.

Ранее болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев официально отрицал какую-либо связь со взрывами на военных складах в Чехии в 2014 году и заявил, что оружие Украине не продавал.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

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