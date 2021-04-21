У Чехії призначений новий міністр закордонних справ
Президент Чехії Мілош Земан призначив новим міністром закордонних справ Якуба Кулганека, який є одним з найближчих союзників глави соціал-демократів Яна Гамачека.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktualne.
Кульганек замінив на посаді глави МЗС Томаша Петршичека, відставки якого тривалий час вимагав Земан.
Кульганек очолив чеську дипломатію у момент найбільшого загострення відносин між Росією і Чехією. У середу ввечері він прийме посла Росії в Празі, щоб висловити протест Чехії через рішення Росії вислати 20 співробітників чеського посольства у Москві.
Новопризначеного міністра привітав глава МЗС України Дмитро Кулеба. "Сподіваємося на спільний розвиток міцного українсько-чеського партнерства на благо наших дружніх народів, а також перспективи України щодо ЄС і НАТО", - написав Кулеба у Twitter.
Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.
У зв’язку з цим Прага вирішила вислати 18 російських дипломатів, вони вже покинули країну. У відповідь Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.
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