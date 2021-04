Російське посольство відповіло на висилку дипломатів хамством про "маленький член"

Посольство Російської Федерації у Білорусі написало образливий пост у Twitter, коментуючи рішення Литви, Латвії та Естонії вислати російських дипломатів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Три країни Балтії 23 квітня оголосили про вислання російських дипломатів на знак солідарності із Чехією, яка звинуватила Москву в організації вибухів на складах зі зброєю.

У суботу російське посольство у Білорусі ретвітнуло це повідомлення, додавши хамський підпис: "Маленьке падіння енергії або енергія маленького члена – вибір за вами".

#smalldipenergy or #smalldickenergy — the choice is yours 👇 https://t.co/Z36YVLZk44