Российское посольство ответило на высылку дипломатов хамством про "маленький член"

Посольство Российской Федерации в Беларуси написало оскорбительный пост в Twitter, комментируя решение Литвы, Латвии и Эстонии выслать российских дипломатов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Три страны Балтии 23 апреля объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, которая обвинила Москву в организации взрывов на складах с оружием.

В субботу российское посольство в Беларуси ретвитнуло это сообщение, добавив хамскую подпись: "Маленький падение энергии или энергия маленького члена - выбор за вами".

#smalldipenergy or #smalldickenergy — the choice is yours 👇 https://t.co/Z36YVLZk44