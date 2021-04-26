Кипр снимает ограничения на въезд для вакцинированных туристов с 10 мая

Кипр с 10 мая снимает все ковидные ограничения на въезд для путешественников, которые прошли полную программу вакцинации против COVID-19.

Об этом агентству Cyprus News Agency сообщил заместитель министра туризма Саввас Пердиос, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что решение рассматривается как попытка дальнейшего содействия стабильности в планировании туристического сезона.

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"Мы сообщим нашим партнерам примерно в 65 странах, что с 10 мая мы будем способствовать путешественникам, которые завершили свою программу вакцинации, приехать на Кипр без негативного теста на COVID и без карантина, даже если они будут рассматриваться как имевшие контакт с подтвержденным случаем COVID ", - сказал Пердиос агентству.

Как известно, ранее Кипр внес Украину в перечень стран "красной" зоны, что позволяет украинцам въезд на остров при выполнении ряда условий.

Пассажиры, прибывающие из стран красной категории, должны пройти лабораторное исследование методом ПЦР в течение 72 часов до вылета и представить отрицательный результат теста и пройти лабораторное исследование по прибытии в Республику Кипр.