КС Германии завалили жалобами на новый закон о национальном карантине

В Конституционный суд Германии за считанные дни подали более 65 исков на новый закон об общенациональном карантине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Закон вступил в силу три дня назад и предусматривает обязательное введение жестких ограничений в регионах, где показатель заболеваемости три дня подряд превышает 10 случаев на 100 000 населения - в том числе ночной комендантский час и ограничения контактов до одного человеку из-за пределов домохозяйства.

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В пресс-службе суда сказали, что исков против нового закона уже "больше 65", но точное количество сообщить не могут, потому что постоянно поступают новые.

Некоторые иски направлены против закона в целом, некоторые - против отдельных его положений. Среди истцов - отдельные юристы, общественные организации, политики из разных партий, в том числе от Свободной демократической партии (FDP), которая представлена ​​в Бундестаге.

FDP в своем иске настаивает, ссылаясь на исследования, что введенные законом меры непропорциональны и противоречивы. В частности, объясняет юридический эксперт партии, запрет находиться на улице ночью никак не помогает бороться с пандемией, так как наибольший риск заражения - во время общения в помещении.

Недавно в Германии исследователи написали открытое письмо, в котором призывают изменить курс политики и акцентировать на том, что наибольший риск заражения - именно внутри помещения. Однако есть и другие мнения, где эффективность комендантского часа объясняют тем, что это предотвращает вечеринкам с друзьями, где и могут заразиться.

Также FDP указывает на противоречивость ограничения на контакты. Например, получается, что ребенок или внук / внучка могут прийти только один в гости к дедушке и бабушке, и так же только кто-то один из родителей или дедушек и бабушек может приехать в гости к детям, и при этом не учитывается, что возможно они оба уже полностью вакцинированы от коронавируса.

Напомним, Бундестаг принял закон 21 апреля. В день рассмотрения в Берлине собрались с протестом против таких изменений около 8 тысяч коронаскептиков и противников таких ограничений.

Закон предоставляет федеральному правительству дополнительные полномочия в случае, когда показатели заболеваемости в определенной земле превышают определенный установленный уровень.

До сих пор 16 федеральных земель в значительной степени могли сами решать, насколько следовать рекомендациям федерального правительства. В последние месяцы это привело к значительным расхождениям в политике, в том числе случаям, когда земли снимали ограничения, несмотря на рост количества заражений.

В связи с этим правительство Ангелы Меркель инициировало изменения в законодательство, которые бы юридически обязали земли определенные шаги по определенной эпидемической ситуации.