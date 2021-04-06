У ЄС розказали, якими мають бути "паспорти вакцинації", щоб нікого не дискримінувати
Наглядові органи ЄС наголошують, що плани країн Європейського Cоюзу зі створення сертифікатів про підтвердження вакцинації повинні мати правову основу, яка гарантує, що ці документи є необхідними і пропорційними.
Про це заявили Європейська рада із захисту даних (EDPB) і Європейський інспектор із захисту даних (EDPS), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Залежні від туризму країни, такі як Греція, Іспанія і Португалія, сподіваються, що сертифікати про вакцинацію дозволять відродити міжнародні подорожі і врятують сезон відпусток цього літа.
У той час як деякі країни Євросоюзу хочуть єдиного підходу до цього питання в масштабах всього ЄС, інші планують національні документи.
Глава EDPB Андреа Єлінек заявила, що будь-який захід, прийнятий на національному рівні або на рівні ЄС, що включає обробку персональних даних, має "відповідати загальним принципам ефективності, необхідності та пропорційності".
"EDPB і EDPS рекомендують, щоб будь-яке подальше використання цифрового зеленого сертифіката країнами-учасницями мало відповідну правову основу в державах-членах, і щоб були вжиті всі необхідні заходи безпеки", - заявили наглядачі.
Глава EDPS Войцех Вевюровскі підкреслив, що використання документів має бути обмежене, і що їх слід скасувати, як тільки пандемія закінчиться.
"Необхідно прояснити, що пропозиція не дозволяє і не повинна призводити до створення будь-якої центральної бази особистих даних на рівні ЄС", - сказав він.
EDPB і EDPS кажуть, що країни ЄС повинні дозволити три типи сертифікатів - для людей, які були вакциновані, які одужали або які пройшли тестування - щоб уникнути дискримінації на основі даних про стан здоров'я і, отже, порушення основних прав.
Нагадаємо, єврокомісар Тьєрі Бретон, відповідальний за вакцини, представив майбутній європейський сертифікат здоров'я, який діятиме з 15 червня.
25 березня депутати Європейського парламенту прийняли рішення прискорити голосування щодо "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate), які мають спростити вільне пересування у межах блоку.
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