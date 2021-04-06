В ЕС рассказали, какими должны быть "паспорта вакцинации", чтобы никого не дискриминировать

Надзорные органы ЕС отмечают, что планы стран Европейского Союза по созданию сертификатов подтверждения вакцинации должны иметь правовую основу, которая гарантирует, что эти документы являются необходимыми и пропорциональными.

Об этом заявили Европейский совет по защите данных (EDPB) и Европейский инспектор по защите данных (EDPS), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Зависящие от туризма страны, такие как Греция, Испания и Португалия, надеются, что сертификаты о вакцинации позволят возродить международные путешествия и спасут сезон отпусков этим летом.

В то время как некоторые страны Евросоюза хотят единого подхода к этому вопросу в масштабах всего ЕС, другие планируют национальные документы.

Глава EDPB Андреа Елинек заявила, что любая мера, принятая на национальном уровне или на уровне ЕС, включая обработку персональных данных, должна "соответствовать общим принципам эффективности, необходимости и пропорциональности".

"EDPB и EDPS рекомендуют, чтобы любое дальнейшее использование цифрового зеленого сертификата странами-участницами имело соответствующую правовую основу в государствах-членах, и чтобы были приняты все необходимые меры безопасности", - заявили наблюдатели.

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Глава EDPS Войцех Вевюровски подчеркнул, что использование документов должно быть ограничено, и их следует отменить, как только пандемия закончится.

"Необходимо прояснить, что предложение не позволяет и не должно приводить к созданию любой центральной базы личных данных на уровне ЕС", - сказал он.

EDPB и EDPS говорят, что страны ЕС должны позволить три типа сертификатов - для людей, которые были вакцинированы, которые выздоровели или прошли тестирование - во избежание дискриминации на основе данных о состоянии здоровья и, следовательно, нарушения основных прав.

Напомним, еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет действовать с 15 июня.

25 марта депутаты Европейского парламента приняли решение ускорить голосование по "цифровым зеленым сертификатам" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока.

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