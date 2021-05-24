США требуют освободить Протасевича и предлагают заседание ICAO по Беларуси

США требуют от Беларуси немедленно освободить основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA и провести заседание совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) из-за ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты решительно осуждают принудительная смена направления полета между двумя странами-членами ЕС и последующий арест журналиста Рамана Пратасевича в Минске. Мы требуем его немедленного освобождения. Этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизнь более 120 пассажиров, в том числе граждан США. Начальные сообщения о причастности белорусских служб безопасности и использовании белорусских военных самолетов для сопровождения самолета вызывают серьезную обеспокоенность и требуют полного расследования", - говорится в заявлении.

В Вашингтоне заявили, что есть признаки того, что вынужденная посадка была основана на ложных приводах, и поэтому поддерживают скорейшее заседание Совета Международной организации гражданской авиации для рассмотрения этих событий.

"Мы тесно координируем нашу реакцию с нашими партнерами, включая ЕС, а также официальных лиц Литвы и Греции. Независимые СМИ является важной опорой верховенства закона и жизненно важным компонентом демократического общества. Соединенные Штаты в очередной раз осуждают продолжающееся преследование режимом Лукашенко и произвольные задержания журналистов. Мы поддерживаем белорусский народ в его стремлении к свободному, демократическому и процветающего будущего и поддерживаем его призыв к режиму уважать права человека и основные свободы", - заявили в Госдепе.

В заявлении ИCАО после инцидента говорится, что в организации "сильно обеспокоены очевидной принудительной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров, что может противоречить Чикагской конвенции".

Чикагская конвенция от 1944 года установила основные принципы работы международной авиации, в частности, правила полетов над территорией страны участницы, принцип национальной принадлежности воздушного судна, облегчение международных полетов, международные стандарты, рекомендуемую практику и т.д. Она продолжает действовать одинаково в условиях войны и чрезвычайных ситуаций, независимо от того, какие страны находятся в конфликте.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске Ryanair с оппозиционером.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.