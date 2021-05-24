У Європарламенті закликали повністю закрити авіасполучення з Білоруссю

Найбільша фракція Європарламенту, група Європейської народної партії закликала ЄС діяти рішуче у відповідь на дії режиму Лукашенка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву ЄНП.

"Ми закликаємо уряди держав-членів ЄС діяти в єдності та рішучості щодо режиму в Мінську", - йдеться у заяві.

В ЄНП наголошують, що дії Лукашенка є актом державного тероризму і їх не можна лишити без відповіді.

"Зараз зрозуміло, що повітряний простір Білорусі не є безпечним. Цей обурливий незаконний інцидент повинен мати сильні наслідки. Жодних рейсів до Білорусі, жодних рейсів з Білорусі, жодних рейсів над Білоруссю. Це має бути відповідь ЄС", – заявив євродепутат від ЄНП Маріан Жан Марінеску.

"Лінія перетнута! Наші уряди повинні діяти зараз і прийняти сміливе рішення щодо режиму Лукашенка на сьогоднішньому саміті ЄС. Уряди тих країн-членів, які перешкоджають спільним діям ЄС, виступають агентами диктатора", – додала євродепутатка Сандра Калнієте.

Також Європейська народна партія закликала до негайного звільнення опозиціонера, колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, на якому перебував Протасевич, його затримали.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.

Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"