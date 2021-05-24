В Европарламенте призвали полностью закрыть авиасообщение с Беларусью

Крупнейшая фракция Европарламента, группа Европейской народной партии призвала ЕС действовать решительно в ответ на действия режима Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ЕНП.

"Мы призываем правительства государств-членов ЕС действовать в единстве и решимости в отношении режима в Минске", - говорится в заявлении.

В ЕНП отмечают, что действия Лукашенко являются актом государственного терроризма и их нельзя оставить без ответа.

"Сейчас понятно, что воздушное пространство Беларуси не является безопасным. Этот возмутительный незаконный инцидент должен иметь сильные последствия. Никаких рейсов в Беларусь, никаких рейсов из Беларуси, никаких рейсов над Беларусью. Это должен быть ответ ЕС", - заявил евродепутат от ЕНП Мариан Жан Маринеску.

"Линия перейдена! Наши правительства должны действовать сейчас и принять смелое решение относительно режима Лукашенко на сегодняшнем саммите ЕС. Правительства тех стран-членов, которые препятствуют совместным действиям ЕС, выступают агентами диктатора", - добавила евродепутат Калниете.

Также Европейская народная партия призвала к немедленному освобождению оппозиционера, бывшего редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.

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