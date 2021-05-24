Бельгія викликала посла Білорусі через примусову посадку літака Ryanair

До МЗС Бельгії викликали посла Білорусі через ситуацію з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair.

Про це заявила глава МЗС Бельгії Софі Вільмес, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Послу повідомили про засудження Брюсселем цього інциденту.

"Невиправдані та неприйнятні дії, вчинені протягом останніх годин, не залишаться без наслідків. Романа Протасевича потрібно негайно звільнити. Також було ми нагадали про нашу підтримку демократичних прагнень білорусів", - прокоментував глава бельгійської дипломатії.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо просить керівників держав та урядів Європейського Союзу, які збираються сьогодні ввечері в понеділок на саміті в Брюсселі, прийняти санкції проти Білорусі.

"Примусова посадка у Білорусі рейсу Ryanair FR4978 неприпустима. Завтра Європейська рада повинна дати чітке і однозначне повідомлення. Романа Протасевича потрібно негайно звільнити. Ми повинні розглянути санкції, включаючи заборону посадки "Белавії" в аеропортах ЄС", - заявив Де Кроо у неділю.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair у заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що звернути до Мінська було ближче, аніж Вільнюса, що не відповідає дійсності.

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