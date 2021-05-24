Бельгия вызвала посла Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair

В МИД Бельгии вызван посол Беларуси из-за ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair.

Об этом заявила глава МИД Бельгии Софи Вильмес, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Послу сообщили об осуждении Брюсселем этого инцидента.

"Неоправданные и неприемлемые действия, совершенные в течение последних часов, не останутся без последствий. Романа Протасевича нужно немедленно освободить. Также мы напомнили о нашей поддержке демократических устремлений белорусов", - прокомментировал глава бельгийской дипломатии.

Как сообщалось, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо просит руководителей государств и правительств Европейского Союза, которые собираются сегодня вечером в понедельник на саммите в Брюсселе, принять санкции против Беларуси.

"Принудительная посадка в Беларуси рейса Ryanair FR4978 недопустима. Завтра Европейский совет должен дать четкое и однозначное сообщение. Романа Протасевича нужно немедленно освободить. Мы должны рассмотреть санкции, включая запрет посадки "Белавии" в аэропортах ЕС", - заявил де Кроо в воскресенье.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.

Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.

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