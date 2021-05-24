Латвійська airBaltic відмовилася від польотів над Білоруссю

Латвійська авіакомпанія airBaltic вирішила не літати над Білоруссю, але офіційних рішень про припинення польотів "Белавіа" в Ригу поки не прийнято.

Про це заявив міністр повідомлення Латвії Таліс Лінкайтс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За його словами, рішення влади Білорусі змусити приземлитися в Мінську літак Ryanair є неординарною ситуацією, яка ставить безліч питань про безпеку польотів в повітряному просторі Білорусі.

"Наша національна авіакомпанія airBaltic безперервно стежить за ситуацією з безпекою в повітряному просторі різних країн. І вже прийняла рішення поки не використовувати повітряний простір Білорусі у своїх польотах. Зі своїми рекомендаціями виступить і Латвійське агентство цивільної авіації", - сказав міністр.

Лінкайтс закликав пасажирів стежити за актуальною ситуацією з польотами в Білорусь і з Білорусі на сайті міжнародного аеропорту Риги і сайтах авіакомпаній, що здійснюють ці перельоти.

У понеділок вранці стало відомо, що два рейси авіакомпанії AirBaltic рушили в обхід повітряного простору Білорусі після інциденту з примусовою посадкою в аеропорту Мінська рейсу Ryanair Афіни - Вільнюс з опозиціонером на борту.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair у заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що звернути до Мінська було ближче, аніж Вільнюса, що не відповідає дійсності.

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