Lufthansa заявила о приостановлении полетов над Беларусью

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что на фоне последних событий приостанавливает полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SPIEGEL.

"В связи с нынешней неопределенной ситуацией, мы на данное время приостанавливаем операции в воздушном пространстве Беларуси", - объявили в компании.

Пресс-секретарь сказала, что не готова ответить, состоится ли следующий ближайший рейс между Франкфуртом и Минском в среду.

Напомним, в воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали. Инцидент вызвал резкую реакцию мира.

Позже днем ​​24 мая задержали вылет Lufthansa из Минска во Франкфурт, якобы также из-за угрозы теракта, которая потом не подтвердилась.

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Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

Примечательно, что законодательного запрета на транзит авиа пространством Беларуси в ЕС решили не накладывать, однако обнародуют рекомендации для европейских авиакомпаний обходить белорусскую территорию. Как известно, некоторые страны пошли на шаг дальше, запретив все авиарейсы, которые проходят через Беларусь.

Подробнее читайте в статье - "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом",

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".