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Зеленський і глава Єврокомісії обговорили відновлення подорожей українців до ЄС

Четвер, 27 травня 2021, 17:07

Президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у телефонній розмові в четвер обговорили забезпечення взаємного визнання цифрових сертифікатів для відновлення непріоритетних подорожей громадян України та ЄС.

Про це повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

"Лідери також домовилися продовжувати співпрацю з метою забезпечення взаємного визнання цифрових сертифікатів для відновлення непріоритетних подорожей громадян України та ЄС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Зеленський і фон дер Ляєн обговорили зусилля України та ЄС у боротьбі з коронавірусом та його соціальні й економічні наслідки, реформи, що тривають в Україні, та співпрацю з метою подолання постійних дестабілізаційних дій Росії.

Вони домовилися про потребу активізувати зусилля щодо надання Україні необхідної кількості вакцин, обговорили перспективи створення в ЄС механізму розподілу вакцин та позитивно оцінили роль програми COVAX, у роботу якої Євросоюз робить суттєвий внесок, зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, сертифікати про вакцинацію у Європейському Союзі, покликані забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії, почнуть діяти з 1 липня.

Рада ЄС 20 травня затвердила відкриття кордонів для вакцинованих мандрівників із третіх країн.

Уряд України заявляє, що планує запустити "паспорти вакцинації" з 1 липня синхронно з Євросоюзом. 

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