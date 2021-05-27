Зеленский и глава Еврокомиссии обсудили возобновление путешествий украинцев в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре в четверг обсудили обеспечение взаимного признания цифровых сертификатов для восстановления неприоритетных путешествий граждан Украины и ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

"Лидеры также договорились продолжать сотрудничество с целью обеспечения взаимного признания цифровых сертификатов для восстановления неприоритетных путешествий граждан Украины и ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский и фон дер Ляйен обсудили усилия Украины и ЕС в борьбе с коронавирусом и его социальные и экономические последствия, реформы в Украине и сотрудничество с целью преодоления постоянных дестабилизирующих действий России.

Они договорились о необходимости активизировать усилия по предоставлению Украине необходимого количества вакцин, обсудили перспективы создания в ЕС механизма распределения вакцин и положительно оценили роль программы COVAX, в работу которой Евросоюз делает существенный вклад, отметили в пресс-службе.

Напомним, сертификаты о вакцинации в Европейском Союзе, призванные обеспечить свободу передвижения в Европе в период пандемии, начнут действовать с 1 июля.

Совет ЕС 20 мая утвердил открытие границ для вакцинированных путешественников из третьих стран.

Правительство Украины заявляет, что планирует запустить "паспорта вакцинации" с 1 июля синхронно с Евросоюзом.

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