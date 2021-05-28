У Росії пояснили затримки дозволів на польоти з Європи в обхід Білорусі

У "Росавіації" пояснили затримки з наданням дозволів на польоти з Європи в обхід Білорусі великою кількістю заявок від авіакомпаній.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"Вчора Росавіація випустила попередження для авіакомпаній про те, що у разі зміни раніше затверджених маршрутів з/до пунктів у Європі в/через повітряний простір Білорусі слід брати до уваги можливе збільшення часу виконання процедур для отримання дозволу на приліт, виліт і проліт транзитом через повітряний простір РФ", - цитують відомство.

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Причиною збільшення часу виконання процедур назвали збільшення кількості запитів від авіакомпаній.

У Кремлі заявили, що ситуація з авіарейсами пов’язана з "технічними моментами".

"Літаки не влітають у повітряний простір країни у будь-якому місці. І коли літаки авіакомпаній, які облітають Білорусь, просяться влетіти у неузгоджених точках - з’являються технічні проблеми… Ми б хотіли, щоб їх не виникало, але якщо вони виникли через рішення ЄС, і компанії до дослухались до рекомендацій Брюсселя - такі технічні затримки неуникні. Авіаційні органи напружено працюють, щоб вирішити їх", - цитує "Інтерфакс" речника президента РФ Дмітрія Пєскова.

Пєсков додав, що не вважає ситуацію з авіарейсами підставою для погіршення відносин з ЄС.

Як повідомлялося, 26-27-28 травня рейс AirFrance з Парижа до Москви скасували - через відсутність дозволу Росії на вхід в її повітряний простір.

Російська сторона також не видала дозвіл австрійській авіакомпанії Austrian Airlines на прибуття її рейсу з Відня до Москви 27 травня за альтернативним маршрутом в обхід Білорусі. Водночас, вже 28 травня такий дозвіл дали.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що у Брюсселі не виключають ескалації напруженості з Росією через ситуацію, що склалася зі скасуванням європейських рейсів до Москви, але поки спостерігають за ситуацією.

Як відомо, низка країн світу відмовилися приймати рейси білоруських авіаперевізників і заборонили використовувати свій повітряний простір, або й зовсім заборонили прийом літаків, що прямують через повітряний простір Білорусі, після інциденту з примусовою посадкою Ryanair у Мінську задля арешту опозиційного блогера.

24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС.

Законодавчої заборони на транзит авіапростором Білорусі в ЄС вирішили не накладати, проте Агентство ЄС з авіаційної безпеки рекомендувало всім авіакомпаніям уникати повітряного простору Білорусі.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".