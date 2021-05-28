В России объяснили задержки разрешений на полеты из Европы в обход Беларуси

В "Росавиации" объяснили задержки с предоставлением разрешений на полеты из Европы в обход Беларуси большим количеством заявок от авиакомпаний.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Вчера Росавиация выпустила предупреждение для авиакомпаний о том, что в случае изменения ранее утвержденных маршрутов из / в пунктов в Европе в / через воздушное пространство Беларуси следует учитывать возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом через воздушное пространство РФ ", - цитируют ведомство.

Причиной увеличения времени выполнения процедур назвали увеличение количества запросов от авиакомпаний.

В Кремле заявили, что ситуация с авиарейсами связана с "техническими моментами".

"Самолет не влетает в страну в любом месте. Когда самолеты авиакомпаний, которые облетают Белоруссию, просятся влететь в разных, не согласованных точках, возникают технические проблемы.. Мы бы хотели, чтобы их не возникало, но если они возникли из-за решения ЕС и компании в прислушивались к рекомендациям Брюсселя - такие технические задержки неизбежные. Авиационные органы напряженно работают, чтобы решить их", - цитирует "Интерфакс" спикера президента РФ Дмитрия Пескова.

Песков добавил, что не считает ситуацию с авиарейсами поводом для ухудшения отношений с ЕС.

Как сообщалось, 26-27-28 мая рейс AirFrance из Парижа в Москву отменили из-за отсутствия разрешения России на вход в ее воздушное пространство.

Российская сторона также не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines прибытия её рейса из Вены в Москву 27 мая по альтернативному маршруту в обход Беларуси. В то же время, уже 28 мая такое разрешение дали.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе не исключают эскалации напряженности с Россией из-за ситуации, сложившейся с отменой европейских рейсов в Москву, но пока наблюдают за ситуацией.

Как известно, ряд стран мира отказались принимать рейсы белорусских авиаперевозчиков и запретили использовать свое воздушное пространство, или вовсе запретили прием самолетов, следующих через воздушное пространство Беларуси, после инцидента с принудительной посадкой Ryanair в Минске для ареста оппозиционного блоггера.

24 мая руководители государств и правительств Евросоюза приняли политическое решение об усилении давления на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В том числе Совет ЕС должен принять юридический запрет для авиакомпаний из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС - как транзитом, так и для рейсов в аэропорты ЕС.

Законодательного запрета на транзит через авиапространство Беларуси в ЕС решили не накладывать, однако Агентство ЕС по авиационной безопасности рекомендовало всем авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси.

Подробнее читайте в статье "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом",

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите в видео "Европейской правды".