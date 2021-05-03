Польша официально поддержала будущее членство Украины в ЕС

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины.

Об этом после встречи с Зеленским в Варшаве в понедельник на брифинге сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает корреспондент "Европейской правды".

"Наша двусторонняя встреча с президентом Зеленским завершилась подписанием совместной декларации по европейской перспективы для Украины, то есть принадлежности к ЕС. Польша продолжает поддерживать Украину в этом вопросе", - рассказал президент Дуда.

Україні потрібен чіткий сигнал щодо європейської та євроатлантичної перспективи. Відкладанню цих питань – «на потім», «колись», «за 10 років» – треба покласти край. @AndrzejDuda поділяє ці думки. Як і українці, більшість поляків позитивно сприймає майбутнє членство України в @EU pic.twitter.com/nK077frs7u — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 3, 2021

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что декларацию о поддержке стремления Украины к членству в ЕС подписали уже "несколько стран". В то же время, официально известно о подписании такой декларации только с Литвой - во время визита в Киев президента Литвы Гитанаса Науседы.

Декларация фиксирует поддержку европейской перспективы Украины, в том числе - Литва поддержит Украину, когда она подаст заявку на членство в ЕС.

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