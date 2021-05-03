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Польша официально поддержала будущее членство Украины в ЕС

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Польша официально поддержала будущее членство Украины в ЕС

Понедельник, 3 мая 2021, 16:49

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины.

Об этом после встречи с Зеленским в Варшаве в понедельник на брифинге сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает корреспондент "Европейской правды".

"Наша двусторонняя встреча с президентом Зеленским завершилась подписанием совместной декларации по европейской перспективы для Украины, то есть принадлежности к ЕС. Польша продолжает поддерживать Украину в этом вопросе", - рассказал президент Дуда.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что декларацию о поддержке стремления Украины к членству в ЕС подписали уже "несколько стран". В то же время, официально известно о подписании такой декларации только с Литвой - во время визита в Киев президента Литвы Гитанаса Науседы.

Декларация фиксирует поддержку европейской перспективы Украины, в том числе - Литва поддержит Украину, когда она подаст заявку на членство в ЕС.

Читайте больше об этом: Евростратегия Зеленского: как Украина планирует бороться за вступление в ЕС.

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