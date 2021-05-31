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Чехія закликала Росію припинити називати її "недружньою державою"

Понеділок, 31 травня 2021, 19:03

Уряд Чехії закликає владу Росії припинити застосовувати до неї термін "недружня держава".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті МЗС Чехії.

"Без цього кроку ми навряд чи зможемо повернутися до стандартного дипломатичного спілкування і почати думати про можливості повної нормалізації взаємин. Варто нагадати, що ми розглядаємо кроки, пов'язані зі створенням списку "недружніх країн", як такі, що суперечать Віденській конвенції про дипломатичні зносини", - заявив глава МЗС Якуб Кулганек.

14 травня уряд Росії вніс Сполучені Штати та Чехію до списку недружніх іноземних держав і обмежив можливість наймати на роботу у диппредставництва російських громадян. Документ забороняє наймати на роботу в дипломатичну місію США громадян РФ і третіх країн

Нагадаємо, 31 травня усі російські дипломати, які повинні були покинути Чехію згідно з рішенням чеського уряду, вилетіли до Росії.

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві.

Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. 

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ 

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