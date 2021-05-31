Чехия призвала Россию прекратить называть ее "недружественным государством"

Правительство Чехии призывает власти России перестать применять к ней термин "недружественное государство".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД Чехии.

"Без этого шага мы вряд ли сможем вернуться к стандартному дипломатическому общению и начать думать о возможностях полной нормализации взаимоотношений. Стоит напомнить, что мы рассматриваем шаги, связанные с созданием списка "враждебных стран", как такие, что противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях", - заявил глава МИД Кульханек.

14 мая правительство России внесло Соединенные Штаты и Чехию в список недружественных иностранных государств и ограничило возможность нанимать на работу в диппредставительствах российских граждан. Документ запрещает нанимать на работу в дипломатическую миссию США граждан РФ и третьих стран.

Напомним, 31 мая все российские дипломаты, которые должны были покинуть Чехию согласно решению чешского правительства, вылетели в Россию.

Как известно, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части страны, в результате которого погибли двое местных жителей.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Чехия после этого решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

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