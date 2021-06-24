Президент Венгрии подписал скандальный закон о ЛГБТ, раскритикованный ЕС

Президент Венгрии Янош Адер подписал противоречивый законопроект о ЛГБТКИ+, несмотря на международный резонанс и угрозы судебных процессов со стороны Европейской комиссии

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Поскольку новый закон не ограничивает конституционные права лиц старше 18 лет, но выполняет конституционный долг защищать лиц, не достигших 18-летнего возраста, сегодня я приказал обнародовать закон", - говорится в заявлении главы государства.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала законопроект "позором" и заявила, что будет использовать "все юридические полномочия для обеспечения гарантирования прав всех граждан ЕС".

"Гомосексуализм, смена пола и отклонение от самоидентичности, соответствующей полу при рождении, относятся к той же основе, что и порнография, и считаются способными оказывать негативное влияние на физическое или нравственное развитие несовершеннолетних", - говорится в письме Комиссии в венгерский правительства.

В Брюсселе заявили, что положение этого законопроекту прямо нарушают запрет дискриминации по признаку пола и сексуальной ориентации, закрепленную в Хартии ЕС, отказывая людям в свободе самовыражения и в возможности пользоваться своим правом на частную и семейную жизнь.

На прошлой неделе венгерские депутаты приняли закон, запрещающий обсуждать с несовершеннолетними любую информацию о гомосексуальности или смене пола.

ЛГБТ-активисты в Венгрии и международные организации резко раскритиковали законопроект и сравнили его с российским законом 2013 года, запрещающим так называемую гей-пропаганду.